Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 174

Число палестинцев, погибших с 10 мая в результате ударов Армии Израиля по сектору Газа, достигло 174, в том числе 47 детей и 29 женщин.

Об этом сообщили в воскресенье в Управлении здравоохранения блокированного палестинского эксклава, передает Анадолу.

Палестинские группы сопротивления 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть территорию святыни ислама — мечети «Аль-Акса» и прекратить давление на жителей квартала Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того как израильская армия и полиция отказались выполнять данное условие, палестинские группировки запустили большое число ракет в направлении Израиля.

Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа под названием «Защитник стен».