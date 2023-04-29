Не менее 50 человек погибли в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора в конце марта. Как сообщает в пятницу телеканал TeleSUR со ссылкой на данные генеральной прокуратуры страны, поиски тел жертв продолжаются.

Отмечается, что еще по меньшей мере 38 человек числятся пропавшими без вести. Под завалами на настоящий момент находятся не менее 57 домов.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались более 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.

В феврале управление по чрезвычайным ситуациям страны выпустило предупреждение, что в районе Алауси существует риск смещения и движения горных пород.