Количество погибших в результате схода снежной лавины около автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая возросло до 13 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Как передает телеканал, по данным на 18:00 (14:00 по бакинскому времени) 19 января, количество погибших в результате схода лавины на шоссе возросло до 13 человек. 20 января в ТАР ожидается облачная погода.

Как сообщило агентство Синьхуа, сход лавины произошел во вторник вечером около 19:50 по местному времени (15:50 по бакинскому времени) в районе города Ньингчи. В спасательной операции задействовано свыше 1 тыс. человек.