По меньшей мере 27 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

В минувшую пятницу МВД Бельгии подтвердило гибель 20 человек, тела девяти были опознаны. Также, по данным МВД, порядка 20 человек числятся поправшими без вести.

В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. «Наводнения могут стать самыми катастрофичными для нашей страны», — сказал бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв.