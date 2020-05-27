Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,6 млн

Число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) во всем мире превысило 5,6 миллиона человек.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на полдень 27 мая в целом в мире зарегистрировано 5 688 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число умерших от Covid-19 составляет 352 287 человек, выздоровевших – 2 432 236.

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в США – 1 725 275, число умерших составило 100 572.

Ниже приведен список стран, в которых число инфицированных согласно Worldometer также превышает 20 тысяч:

Бразилия (394 507), Россия (362 342), Испания (283 339), Великобритания (265 227), Италия (230 555), Франция (182 722), Германия (181 288), Турция (158 762), Индия (151 876), Иран (139 511), Перу (129 751), Канада (86 647), Китай (82 993), Чили (77 961), Саудовская Аравия (76 726), Мексика (74 560), Пакистан (59 151), Бельгия (57 455), Катар (47 207), Нидерланды (45 578), Беларусь (38 059), Эквадор (37 355), Бангладеш (36 751), Швеция (34 440), Сингапур (32 343), ОАЭ (31 086), Португалия (31 007), Швейцария (30 761), Ирландия (24 735), ЮАР (24 264), Индонезия (23 165), Колумбия (23 003), Кувейт (22 575), Польша (22 074) и Украина (21 584).

Число жертв в этих странах составило:

Великобритания 37 048, Италия 32 955, Франция 28 530, Испания 27 117, Бразилия 24 593, Бельгия 9 334, Германия 8 498, Мексика 8 134, Иран 7 508, Канада 6 639, Нидерланды 5 856, Китай 4 634, Турция 4 397, Индия 4 346, Швеция 4 125, Россия 3 807, Перу 3 788, Эквадор 3 203, Швейцария 1915, Ирландия 1615, Индонезия 1418, Португалия 1342, Пакистан 1225, Польша 1024, Чили 806, Колумбия 776, Украина 658, ЮАР 524, Бангладеш 522, Саудовская Аравия 411, ОАЭ 253, Беларусь 208, Кувейт 172, Катар 28 и Сингапур 23.»