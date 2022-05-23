Нападение России на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). «Это рекорд, которого не должно было быть. Он должен стать тревожным сигналом для решения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращение преследований и устранение основных причин, которые заставляют невинных людей бросать свои дома», – заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

К началу большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 млн человек. После неспровоцированной агрессии России это число увеличилось еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн выехали за границу.

«Международная реакция на людей, которые бегут от войны в Украине, была преимущественно положительной. Сострадание до сих пор существует, и нам нужна подобная мобилизация для всех кризисов во всем мире. Но в конце концов гуманитарная помощь — это паллиатив, а не лечение. Чтобы переломить тенденцию, единственным ответом является мир и стабильность», – заявил Гранди. (УНИАН)