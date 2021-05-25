После инцидента с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair, вынужденном под давлением белорусских властей приземлиться в аэропорту Минска, европейские авиакомпании отказываются от использования белорусского воздушного пространства. О таком шаге во вторник, 25 мая, объявили, в частности, французская Air France, финская Finnair, нидерландская KLM, польская LOT, австрийская Austrian Airlines и сингапурская Singapore Airlines.

Ранее об аналогичном решении объявили немецкая Lufthansa, скандинавская SAS, латвийская AirBaltic и венгерская Wizz Air. Авиакомпании Finnair и Air France пояснили, что мера будет действовать неопределенный срок, «до получения новых указаний». Finnair указала в Twitter, что отказ от использования белорусского воздушного пространства был рекомендован национальным транспортным агентством Traficom и приведет к тому, что некоторые перелеты займут больше времени.

Власти Великобритании отдали распоряжение, согласно которому британским авиакомпаниям следует избегать воздушного пространства Беларуси. Великобритания и Франция также приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании «Белавиа», а Литва перестала принимать самолеты, прибывающие из Беларуси или пролетевшие над ней.

Украина объявила о прекращении воздушного сообщения с Беларусью с 26 мая. Украинским авиакомпаниям также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. (DW)