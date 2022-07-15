Директору Азербайджанского национального музея искусств, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Чингизу Фарзалиев у присвоено звание почётного академика Академии художеств Узбекистана, сообщает #.

Крупнейший центр изобразительного искусства Узбекистана имеет с профессором Азербайджанской государственной академии художеств Чингизом Фарзалиевым добрые творческие отношения уже многие годы.

Фигура Чингиза Фарзалиева в этом аспекте как никто олицетворяет важность культурных связей. В 2012 году он был удостоен звания почётного профессора Академии художеств Узбекистана. А в 2021 году в её стенах прошла творческая встреча с Чингизом Фарзалиевым, где тот вручил Акмалю Нуру диплом почётного профессора Азербайджанской государственной академии художеств.

В свою очередь президент Академии художеств Узбекистана вручил почётному гостю серебряную медаль Академии художеств Узбекистана.

Культурные связи играют одну из основных ролей в выстраивании добрососедских связей между народами, и настоящее событие ещё раз подтверждает, что люди искусства вносят непосредственный вклад в выстраивание диалога между Азербайджаном и Узбекистаном.

Церемония вручения академической мантии состоялась в Ташкенте в Академии художеств Узбекистана. Открывая торжественное мероприятие, президент Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур отметил, что оно станет одним из первых шагов на пути ещё большего взаимодействия в развитии культурных связей обеих стран, несмотря на множество задач, которые предстоит решать в рамках достигнутых договорённостей в работе с молодым поколением.

«Для меня огромная честь принять высокое звание почётного академика Академии художеств Узбекистана, — отметил Чингиз Фарзалиев. – Этого одного из ведущих культурных центров мирового уровня. Я счастлив и горд этим званием. Безусловно, у нас есть масса планов, которые обсуждаются. В том числе и в вопросах взаимодействия с творческой молодёжью Узбекистана и Азербайджана».

Прочный фундамент для развития многогранного сотрудничества создала богатая история взаимоотношений двух народов, в том числе и в культурной сфере, что отметила доктор искусствоведения Камола Акимова, выступая на торжественной церемонии:

«Политический фон, заданный президентами двух стран, создаёт исключительно благоприятные условия для развития культурных взаимосвязей. Конечно, они будут иметь дальнейшее продолжение и в форме выставок, и в форме конференций, и в форме участия в биеналле, и других мероприятиях».

Обращаясь к почётному академику Чингизу Фарзалиеву, президент Академии художеств Узбекистана, известный живописец, народный художник Узбекистана Акмаль Нур выразил надежду, что благодаря посильным вкладам обеих сторон свершатся знаковые проекты в культурных плоскостях.

«Мы прекрасно знаем изобразительное искусство Азербайджана, — отметил он, — прекрасно знаем всех его представителей и, без условно, такие же глубокие знания творчества представителей узбекских деятелей искусства отличает и азербайджанскую сторону. Потому хочется, чтобы и подрастающее поколение обладало большей информацией. Чтобы молодые люди имели больше возможностей для совместных проектов».

В свете этого присвоение звания почётного академика Академии художеств Узбекистана заслуженному деятелю искусств Азербайджана, профессору, директору Азербайджанского национального музея искусств стало ещё один шагом в направлении укрепления двухсторонних связей между двумя родственными народами. Такое признание вновь подчеркнуло, что искусство не имеет границ, а его язык универсален. Более того, как отметил Чингиз Фарзалиев, оба народа объединяют тюркский язык с небольшими нюансами, но, несмотря на это, мы понимаем друг друга. Особенно, когда в разговор вступает искусство, многое из которого буквально «впаяно» в наши культурные ДНК-коды.

«Мне посчастливилось узнать узбекский народ, можно сказать, изнутри, — признался Чингиз Фарзалиев. — Прекрасный, чистейший и честнейший. Говорю об этом от всего сердца и с огромной любовью. Я уже неоднократно приезжаю в Ташкент, и каждый из визитов совершаю с удовольствием и радостью. Ташкент – один из самых жарких, можно сказать, городов в мире. Но никакие температурные режимы не остановят меня выказать своё почтение столь важному событию в моей жизни. Как вы могли заметить, моё глубокое уважение этой торжественности отражено в соответствующем внешнем виде, что принят, как говорят дипломаты, по протоколу. И ещё раз отмечу, что здесь для меня привычная атмосфера. Ведь окружают меня чистота вашей души, любовь к людям, человечность в полном понятии этого слова. Кодекс чести наших народов един. Я чувствую себя здесь как дома. И уверен, что наше сотрудничество и впредь будет основано на взаимном глубоком уважении».

Одним из выступавших на мероприятии был народный художник Узбекистана, профессор Джавлон Умарбеков, которого с Чингизом Фарзалиевым связывает и многолетняя дружба. Он признался, что ожидал то время, когда его другу и коллеге наденут мантию почётного академика ведущего культурного центра Узбекистана.

«Сегодня я бесконечно рад, что это произошло. Потому как я считаю, что Чингиз достойный человек, достойный художник. Он много сделал для того, чтобы азербайджанские и узбекские художники наладили творческий диалог. В свете визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, я верю, что в дальнейшем он станет более интенсивным, чем даже в советское время, когда гостевые визиты совершались регулярно. Столица Азербайджана сегодня – это восточная красавица».

Гости с особой теплотой говорили о недавнем визите главы Азербайджанской Республики в Узбекистан. Некоторые с огорчением признавались, что не бывали в закавказской республике, но знают, насколько мудро и взвешенно выстроена политика современного Азербайджана, что вызывает неподдельное уважение. Ведь многое удалось достичь через искусство, которое олицетворяет гармонию, без которой развитие мира немыслимо.