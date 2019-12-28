«Черный ящик» разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

«Черный ящик» самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Казахстане, передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы. Об этом сообщил в субботу на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

«Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18:40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра «черный ящик» мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», — сказал он.