Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сотрудника российской дипломатической миссии, сообщает, в частности, газета Vijesti со ссылкой на информацию ведомства.

Имя дипломата не называется, не указаны и конкретные причины, по которым принято решение. При этом отмечается, что его высылают в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Послу России в Черногории Владиславу Масленникову вручена официальная нота. Дипломат должен будет покинуть страну в течение семи дней, говорится в документе.

В МИД России в пятницу заявили, что Москва примет ответные меры. «Россия даст соответствующий ответ», — ответили в ведомстве агентству ТАСС на вопрос о возможных шагах.