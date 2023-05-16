Мужская и женская команды «Барселоны» отметили завоевание чемпионских титулов.
Как передает Marca со ссылкой на сведения полиции, парад посетили 76 тысяч человек. Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке.
Футболисты сбрасывали болельщикам шарфы и футболки – в том числе на ходу подписанные Рональдом Араухо и Рафиньей Диасом. Главный тренер «блауграны» Хави поделился с фанатами несколькими банками пива.
Отмечается, что Франк Кессиэ и Роберт Левандовски охотно демонстрировали свои танцевальные навыки, а Жюль Кунде прибыл на парад в футболке Усмана Дембеле.
Женская команда «Барселоны» выиграла чемпионат Испании в 4-й раз подряд, мужская – впервые за 4 года. (sports.ru)