Мужская и женская команды «Барселоны» отметили завоевание чемпионских титулов.

Как передает Marca со ссылкой на сведения полиции, парад посетили 76 тысяч человек. Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке.

Футболисты сбрасывали болельщикам шарфы и футболки – в том числе на ходу подписанные Рональдом Араухо и Рафиньей Диасом. Главный тренер «блауграны» Хави поделился с фанатами несколькими банками пива.

Отмечается, что Франк Кессиэ и Роберт Левандовски охотно демонстрировали свои танцевальные навыки, а Жюль Кунде прибыл на парад в футболке Усмана Дембеле.

Женская команда «Барселоны» выиграла чемпионат Испании в 4-й раз подряд, мужская – впервые за 4 года. (sports.ru)