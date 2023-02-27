Популярный маркетплейс Trendyol впал вдруг в немилость. Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка подозревает известный турецкий интернет-магазин в недобросовестной конкуренции.

Аргумент ведомства впечатляет заботой о местном бизнесе. «Предположим, у какого-то субъекта есть розничный магазин в Баку, где продается та же продукция, что и на Trendyol. А у него расходы на аренду, НДС и таможенные пошлины. Естественно, ритейлер не может конкурировать на азербайджанском рынке с Trendyol.

Какие шаги следует предпринять в этом направлении? К примеру, открытие представительства Trendyol и других платформ, которые осуществляют большие объемы продаж в Азербайджан, где было бы сконцентрировано 30-40% наиболее продаваемой продукции», — цитируют СМИ заявление главного советника отдела недобросовестной конкуренции и надзора за рекламным законодательством Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Джавида Сулейманлы.

Заявление чиновника вызвало широкий общественный резонанс – эмоции разнятся от печальной иронии до негодования. Руководитель Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз напомнил, что еще при назначении Микаила Джаббарова министром экономики говорилось о важности строгих правил и законов, особенно в сфере монополизма и недобросовестной конкуренции.

«Похоже на то, что Госслужба по антимонопольному надзору отыскала, наконец, прецедент «недобросовестной конкуренции»», — шутит эксперт.

По его словам, за последние годы в Азербайджане были созданы сотни грузовых (транспортных) компаний – сейчас их около двухсот. Граждане приобретают различные товары для личного пользования из Европы, США, Китая и Турции, используя в том числе и платформу Trendyol. Интересно, что так они гораздо дешевле – налицо двукратная и даже трехкратная разница, если сравнивать с местным рынком.

«Похоже на то, что сейчас это кого-то обеспокоило… Кстати сказать, новое руководство этой госслужбы в первые дни своей работы даже добилось определенных успехов, и мы его поддержали. Думали, оно сможет побороть тех, кто вот уже 17 лет чинит препятствия появлению в стране кодекса конкуренции. Учреждение добилось отмены ряда тендеров и даже последовало несколько серьезных антимонопольных решений. Монополисты стали с ними считаться, укрепились отношения с гражданским обществом. Ну а после весь этот пыл поубавился, что в целом прослеживается по подходам к монополиям и незаконным торгам. А недавние их действия вовсе показали, что Госслужба разорвала связи с гражданским обществом, поскольку ей просто нечего было сказать».

Правда, позже Госслужба все же официально заявила, что никаких регуляторных мер по ограничению деятельности местных и зарубежных цифровых торговых площадок в стране не планируется. Обнадежил и депутат Вугар Байрамов: «Заказы в Trendyol не могут запрещаться ни при каких обстоятельствах, — заверил он. — Законодательством установлены суммы ежемесячных беспошлинных покупок. Сейчас этот лимит составляет 300 долларов США. Так что в пределах этой суммы граждане могут без уплаты пошлины заказывать товары у незапрещенных законом торговых компаний и Trendyol в их числе».

Ежели доходит до недобросовестной конкуренции, запреты никак не содействуют сильной конкурентной среде. Поэтому запрещать международные торговые площадки нерационально, продолжил он: «Ведь мы развиваем либеральную экономику и реформы в этом русле будут продолжены – но не в русле запретов, а в плане ее обеления».

А вот по мнению экономиста Натига Джафарли, автору этого заявления «следует для начала ознакомиться с законом о структуре, где он работает»:

«Trendyol не является компанией, занимающей доминирующее положение на нашем рынке, и уж тем более компанией, занимающейся розничными продажами в классическом понимании. Так что госслужба не имеет к этому никакого отношения, а если страдают от безработицы, то могут проверить фармацевтический рынок — там есть компании, которые контролируют до 50% объема продаж… А ведь суть работы этого ведомства заключается в защите потребителей, граждан. Для того и бьются за конкуренцию, чтобы было комфортно людям.

А тут мы наблюдаем заинтересованность не в конкурентной среде, а ее подрыве. Потому и пытаются защитить интересы владельцев торговых центров, их фантастические арендные ставки и интересы крупных местных торговых представителей, прикрепленных к чиновникам. Другой момент – мы называем Турцию братской страной и стратегическим союзником, а тут такое…».

На этой эмоциональной волне Госслужба заявила, что нет речи об ограничении площадок –торговли в интернет. «Государственная служба не предусматривает никаких мер, которые бы ограничивали деятельность отечественных, а также зарубежных цифровых (онлайн) торговых площадок в нашей стране. Граждане открыто пользуются услугами торговых онлайн-площадок отечественного и зарубежного производства в рамках действующего законодательства», — просветило ведомство.