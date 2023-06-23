Иногда лучше жевать, чем говорить. Это слоган из рекламы жевательной резинки «Стиморол». Надеюсь, что бывший ректор Азербайджанского института теологии, учившийся в Институте «Дават и Иршад» Исламского Комплекса Абу Нур в Сирийской Арабской Республике, действующий депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов знает, что такое рекламный слоган. Вполне возможно, что и «Стиморол» он в рот брал.

В любом случае, он сделал сегодня заявление, прослушав которое искренне желаешь жить депутату Мамедову в полном соответствии с рекламным слоганом известной на весь мир жвачки. «Недавние процессы свидетельствуют о «стремительном росте попыток ряда внутренних и внешних сил» использовать прессу и социальные сети в качестве средства подрыва общественно-политической стабильности в стране, политического давления на государство», — изрек он, давая оценку событиям в селе Сёюдлю Гедабекского района.

По словам депутата, процессы показывают, что традиционные СМИ уже проигрывают в конкуренции социальным сетям: «Все это требует пересмотра медиаполитики нашей страны для обеспечения информационной безопасности, построения местными медиа-структурами своей деятельности на более профессиональном уровне».

Дальше — больше. «Кто-то может критиковать кого-то, но оскорбления недопустимы. Считаю, что в кратчайшие сроки следует начать налаживать тесные контакты с компаниями, которые управляют социальными платформами, а также рассмотреть вопрос о блокировке платформ, распространяющих ложную информацию, избравших себе путь ругательств и оскорблений. Защита прав и свобод человека не означает использование ругательств и оскорблений», — считает Мамедов.

Из всего его спича я лично согласен только с тем, что защита прав и свобод человека не означает использование ругательств и оскорблений. Но есть простой и доступный способ решения данной проблемы — суд. Человек, которого оскорбили, вправе обратиться в суд с иском против того, кто его оскорбил. И в ходе судебного разбирательства будет выявлено, имело ли место оскорбление или всего-лишь была озвучена оценочная мысль, личное мнение.

Что до того, что традиционные СМИ уже проигрывают в конкуренции социальным сетям, то тут тоже нужно оценивать каждый случай индивидуально. Есть немало ведущих мировых СМИ, в первую очередь телевизионные, которые до сих пор намного опережают соцсети. В любом случае, странно слышать от теолога рассуждения на тему, которая должна волновать владельцев и главных редакторов отечественных СМИ. Тем более, что решение проблемы Мамедовым предложено, мягко говоря, не умное.

Нет, это было не заявление в стиле известного булгаковского персонажа, который на вопрос профессора Преображенского, имеется ли у него готовый способ решения проблем России, ответил, что «дело это нехитрое, надо все взять да поделить». Но все же предложение «рассмотреть вопрос о блокировке платформ, распространяющих ложную информацию, избравших себе путь ругательств и оскорблений» звучит очень похоже.

Да, и до Джейхуна Мамедова озвучивались аналогичные предложения. В том числе и его коллегами по ММ. Но от этого речь данного парламентария не выглядит менее шокирующей. Ведь он, как видим, предлагает бороться не с причиной проблемы, а с ее последствиями. Уже стало известно, что экологическая проблема в селе Сёюдлю Гедабекского района есть и она не новая. О ней, как выясняется, давно уже заявляли жители села. Но должной и оперативной реакции на эти обращения и жалобы не было. Только после того, как дело дошло до выхода людей на акцию протеста, которую разогнала полиция, используя и жестокость в отношении женщин, проблемой решено было заняться. И министр экологии и природных ресурсов приехал на место события, и в ММ этот вопрос обсуждается.

В общем, есть большая надежда на то, что вопрос удастся решить справедливо, с учетом требований и пожеланий местной общественности. При этом, даже после решения этой проблемы, запомнится предложение депутата ММ Мамедова о том, что в кратчайшие сроки следует начать налаживать тесные контакты с компаниями, которые управляют социальными платформами. Это он в офис компании Facebook Inc., которая в 2021 году сменила название на «Meta», лететь собрался? Прямо в США? Рассчитывая на аудиенцию у Марка Цукерберга? Ну-ну.

Просто напомню, что 9 февраля 2022 года рыночная капитализация компании Meta упала ниже 600 млрд долларов на закрытие торгов впервые с мая 2020 года. Какова сейчас эта цена — я не берусь отвечать точно. Но что-то мне подсказывает, что депутата ММ Д.Мамедова, мягко говоря, не совсем поймут в офисе компании «Meta», если он там окажется, и тем более предложит закрыть соцсети или, говоря его словами, предложит налаживать тесные контакты.