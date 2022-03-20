«Законопроект о том, что беженцы с Украины могут работать в Чехии без специальных разрешений на работу 9 марта принял кабмин республики, а в конце минувшей недели его одобрили обе палаты парламента и подписал президент Милош Земан. Теперь закон, получивший название Lex Ukrajina, вступит в силу сразу после того, как будет опубликован в Сборнике законов, что ожидается в ближайшие дни», — говорится в сообщении.