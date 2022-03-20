Со следующей недели прибывшие с Украины и получившие визы на пребывание в Чехии беженцы могут работать в республике без специальных разрешений на работу, которые обычно выдаются иностранцам из стран, не входящих в состав ЕС, сообщило Чешское ТВ.
«Законопроект о том, что беженцы с Украины могут работать в Чехии без специальных разрешений на работу 9 марта принял кабмин республики, а в конце минувшей недели его одобрили обе палаты парламента и подписал президент Милош Земан. Теперь закон, получивший название Lex Ukrajina, вступит в силу сразу после того, как будет опубликован в Сборнике законов, что ожидается в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Согласно данному закону, украинские беженцы получают право на работу, социальное и медицинское обеспечение, а также образование, включая курсы переквалификации и курсы чешского языка. Они могут искать работу по специальности как самостоятельно, так и через биржи труда.