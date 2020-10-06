Чавушоглу заявил, что Анкара готова работать с Россией по Карабаху

Турция готова работать с Россией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, каждый должен быть на стороне правды, есть оккупант и жертва оккупации. Министр считает, что справедливость в нагорно-карабахском вопросе на стороне Азербайджана.

Чавушоглу подчеркнул, что таким странам, как России, следует быть на стороне справедливости. Он напомнил, что РФ находится в Минской группе ОБСЕ по Карабаху, имеет отношения как с Баку, так и с Ереваном. В связи с этим существует необходимость в большем вложении Москвы в этот процесс, выразил мнение турецкий дипломат.

«Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы», — резюмироал Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара до сих пор поддерживала все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, но Армения игнорирует резолюции ООН.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал участия Турции в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, считая, что турецкое государство является важным игроком в регионе.