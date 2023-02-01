Турция продолжает неукоснительно выполнять требования Конвенции Монтре, выступая против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу турецкого Министерства иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

«Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами», — уточнил министр.

Как добавил Чавушоглу, Анкара до этого призывала как член Североатлантического альянса к диалогу с Москвой.

По его словам, «Турция против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в акваторию Черного моря».