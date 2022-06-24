Турция не намерена идти на какие-либо уступки в вопросах, касающихся безопасности государства и граждан. Именно с этой призмы мы подходим к заявкам Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в пятницу перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в провинции Малатья.

Он подчеркнул, что две скандинавские страны должны предпринять четкие шаги по выполнению требований Турции. «Анкара не требует от Стокгольма и Хельсинки чего-то невозможного. Мы лишь желаем прекращения поддержки террористов, а также запрета на любую деятельность сторонников этих кровавых структур в скандинавских странах», — пояснил Чавушоглу.

По его словам, финансовая и военная помощь организациям, угрожающим безопасности будущего союзника по НАТО противоречит духу и принципам военно-политического блока. «Если Швеция и Финляндия хотят стать союзниками Турции по НАТО, то не должны воспринимать нашу страну в качестве врага. Вводить эмбарго против Турции из-за борьбы с терроризмом недопустимо. Если же эти страны будут настаивать на сохранении рестрикций, то не будут приняты в НАТО», — подчеркнул глава дипломатии.

Он отметил, что Турция не требует чего-то сложного, как это в свое время сделала Греция, настояв на смене названия государства Македония. «Из-за капризов Афин, Македонии пришлось прождать у дверей в НАТО 12 лет. Сегодня греческая сторона чинит проблемы и на пути вступления Скопье в ЕС. Причем никто не критикует Грецию, требуя учета принципа солидарности», — сказал Чавушоглу.

Министр вновь подчеркнул, что Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма четких шагов, а не пустых заявлений. (Анадолу)