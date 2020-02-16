Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада на глобальную политику

Западные страны теряют своё влияние на глобальную политику, падает и доверие к ним из-за двойных стандартов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье.
«В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса. Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, — демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада», — сказал Чавушоглу турецким журналистам в Мюнхене, где он принял участие в конференции по безопасности. Трансляцию вел телеканал NTV.
По его словам, мировой силой становится Азия, «в руках которой более 50% экономики, и эта цифра растет».
| 2020-02-16T19:59:56+00:00 16 февраля 2020, 22:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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