Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада на глобальную политику

Западные страны теряют своё влияние на глобальную политику, падает и доверие к ним из-за двойных стандартов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье.

«В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса. Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, — демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада», — сказал Чавушоглу турецким журналистам в Мюнхене, где он принял участие в конференции по безопасности. Трансляцию вел телеканал NTV.