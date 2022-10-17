Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex является соучастником в преступлениях Греции в отношении мигрантов. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Он заявил, что агентство игнорирует факты грубого нарушения норм международного права, из-за чего регулярно гибнут мигранты.

«Все это – следствие действий греческой стороны, оставляющих людей на смерть посреди моря», — подчеркнул он.

«Такие страны, как Греция, пытаются демонстрировать свою правоту даже в самых неприглядных ситуациях, что является показателем отсутствия элементарной совести. Чем толще криминальное досье Греции, тем активней Афины пытаются обвинять в происходящем Анкару», — отметил турецкий министр.

Он обвинил Афины в подтасовке фактов трагедий с мигрантами, искажении координат, где тонут лодки с беженцами, и отталкивании мигрантов от греческих границ.