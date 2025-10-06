171 активист флотилии «Сумуд», включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг, депортированы 6 октября из Израиля в Грецию и Словакию. Об этом сообщило израильское министерство иностранных дел.

«171 провокатор из флотилии ХАМАС «Сумуд», включая Грету Тунберг, был депортирован сегодня из Израиля в Грецию и Словакию. Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — говорится в заявлении.

По данным гостелерадиокомпании Kan, Тунберг после высылки из Израиля вылетает из аэропорта Бен-Гурион в Афины.

В МИД Израиля отметили, что «все законные права участников этой пиар-акции [флотилии «Сумуд»] были полностью соблюдены». «Распространяемая ими ложь является частью их заранее спланированной кампании фейковых новостей», — заявили в ведомстве. В заявлении министерства указывается, что «единственный инцидент с применением насилия произошел, когда провокатор из флотилии «Сумуд» укусила женщину-медика тюрьмы «Кциот». По данным Kan, после этого нападения полицией Израиля была арестована нападавшая — активистка из Испании Рейес Риго Сервиелла. Ее арест продлен до среды, указывает гостелерадиокомпания.

Флотилия «Сумуд», состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Участники миссии утверждали, что ее задачей были прорыв блокады сектора и доставка в анклав гуманитарной помощи.