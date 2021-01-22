В Азербайджане с 1 февраля поэтапно возобновляется обучение в учебных заведениях

С 1 февраля во всех учебных заведениях будет поэтапно возобновлено очное обучение.

Oб этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном дополнительным мерам по организации деятельности учебных заведений на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Министр сказал, что возобновление очного обучения в учебных заведениях – решение не только Министерства образования. С 1 февраля в Баку, Сумгайыте, в Абшеронском районе будет поэтапно возобновлена учеба в начальных классах, в группах дошкольной подготовки и общинного типа.

| 2021-01-22T12:14:05+04:00 22 января 2021, 11:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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