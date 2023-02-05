Один из наиболее значимых политиков-реформаторов в Иране, бывший глава правительства страны Мир-Хосейн Мусави призвал к «фундаментальным переменам», которые должны стать следствием многомесячных протестов против руководства в Тегеране. «Иран и иранцы нуждаются в фундаментальных переменах и готовы к ним», — написал 81-летний политик в заявлении, опубликованном на его сайте и распространенном местными СМИ в воскресенье, 5 февраля.

По словам Мусави, в основе протестов, вызванных смертью молодой Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в середине сентября 2022 года, лежат «взаимосвязанные кризисы». Это «экономический, экологический, социальный, легитимный, культурный и медийный кризисы», — указывает он. Известный реформатор считает нынешнюю «структуру» иранской власти «несостоятельной» и предлагает провести «свободный и честный референдум» о возможной новой конституции. Как и во время исламской революции 1979 года, народ имеет «право на фундаментальные пересмотры, чтобы проложить … путь к свободе, справедливости, демократии и развитию» Ирана, заявил Мусави.

81-летний политик был одним из ближайших доверенных лиц первого высшего руководителя Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год возглавлял правительство страны. После упразднения поста премьер-министра страны на 20 лет ушел из политики, но в 2009 году вернулся и боролся на выборах против консервативного политика Махмуда Ахмадинежада. Выборы Мусави проиграл, после чего неоднократно заявлял о фальсификации результатов. По данным агентства AFP, бывший политик 12 лет находился под домашним арестом, хотя никакие официальные обвинения ему предъявлены не были. (DW)