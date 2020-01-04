Бывший министр обороны Японии отрицает получение взятки

Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая отверг в субботу информацию о том, что он якобы получил взятку в размере 1 миллиона иен (около 9,25 тысячи долларов) наличными от китайской компании, заинтересованной в создании игорной зоны на острове Хоккайдо.

По данным агентства Киодо, Ивая был в числе других пяти законодателей, которые добровольно дали показания относительно подозрений во взяточничестве в их адрес. Четверо из допрошенных законодателей входят в правящую Либерально-демократическую партию. Среди них – глава регионального отделения партии Хироюки Накамура.

«Я никогда не получал денег. Меня никогда не просили, и я никогда не делал чего-либо в качестве услуги», — цитирует агентство слова экс-министра обороны. (РИА Новости)