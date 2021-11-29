Бывший глава Минобороны США Марк Эспер обратился в суд с иском к Пентагону в связи с тем, что военное ведомство запретило публикацию значительной части его мемуаров, в которых говорится о работе в администрации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times, передает «Газета.Ru«.

Эспер, которого Трамп уволил вскоре после поражения на прошлогодних президентских выборах, планирует в мае выпустить книгу «Священная клятва», которую он позиционирует как «полную и неприкрашенную историю нашей нации, особенно в ее сложные периоды».

«Существенный фрагмент текста изымается из публикации <…> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», — сказано в иске экс-министра, поданного в федеральный суд по столичному округу Колумбия.

Он обвинил действующую администрацию США в ущемлении «конституционных прав, защищаемых первой поправкой» о свободе слова. Как отметил Эспер, его обращение в суд — единственный доступный способ «полностью донести свою историю до американского народа».