Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что подал в полицию заявление по поводу угроз в его адрес.

24 марта стало известно, что журналисту под дверь подкинули свиную голову, а на дверь наклеили стикер с гербом Украины и надписью «Judensau» (нем. «еврейская свинья», оскорбительное выражение в адрес евреев).

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал Венедиктов в своём телеграм-канале.

Голову свиньи принес человек в форме доставщика продуктов. В пресс-службе сервиса Delivery Club уже сообщили, что человек на видео не имеет отношения к компании, а на видео запечатлен старый рюкзак, который не выдается сотрудникам уже больше двух лет.

Сайт и эфир радиостанции «Эхо Москвы» были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях удалены. Причиной стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её «специальной операцией» и запрещают использовать при рассказе о боевых действиях любые другие источники, кроме официальных российских. Основной акционер «Эха Москвы» холдинг «Газпром-медиа» принял решение закрыть. Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.

Некоторые журналисты радиостанции сейчас ведут стримы своих передач на ютуб-канале «Живой гвоздь».