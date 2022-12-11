Во Франции отставной генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф призвал Украину бомбить парады победы в России 9 мая. Об этом он заявил 7 декабря в эфире телеканала LCI.

«Они (украинцы) могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — считает Яковлефф.

Кроме того, по словам француза, победа Украины могла бы перечеркнуть победу России над нацистской Германией в 1945 году. (Известия)