Исправительный суд Парижа приговорил бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля к трем годам лишения свободы, из которых два условно, по ряду обвинений, выдвинутых после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

Беналля было предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, незаконное использование дипломатических паспортов. Прокуратура просила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении 10 лет носить оружие. (ТАСС)