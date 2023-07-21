Сегодня в России задержали террориста Игоря Гиркина, который развязал войну на Донбассе в 2014 году и выступал за уничтожение украинской государственности.

Причастного к сбитию Боинга MH-17 возле Донецка оккупанта обвиняют в призывах к экстремизму. Он критиковал российского диктатора Путина и военное руководство РФ за провалы в войне против Украины, а также прогнозировал начало гражданской войны.

Социальные сети взорвались мемами на тему его ареста и будущего. Стоит отметить, что в прошлом году Гаагский суд заочно приговорил Гиркина виновным в катастрофе MH17 и гибели 298 человек. Он скрывался от правосудия, но теперь может оказаться в российской тюрьме.

Пользователи сети вспомнили, как после мятежа ЧВК «Вагнер» российские пропагандисты «прозрели» и увидели криминальную историю Пригожина. То же самое теперь ожидает Гиркина, думают они.

Сегодня жена террориста сообщила, что ее мужа дома задержали сотрудники Следственного комитета РФ и увезли в неизвестном направлении.

Известно, что Гиркина уже Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина до 18 сентября. Дело касается призывов к экстремизму в интернете.

По российскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы. (УНИАН)