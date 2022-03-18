Выступление президента Украины в немецком парламенте встречали аплодисментами, но после депутаты тут же перешли к другим делам. Это вызвало резкую критику политиков и СМИ.

Видеообращение к бундестагу президента Украины Владимира Зеленского из Киева, на который каждый день падают российские бомбы, не было обычным ни в чем. Его речь была прямой, откровенной и эмоциональной, по мнению большинства слушателей.

Предложения оппозиции после такого выступления отойти от обычной повестки дня и провести дискуссию о том, чем можно было бы еще помочь Украине, не были услышаны. Три фракции, члены которой составляют коалиционное правительство в ФРГ — социал-демократы, «зеленые» и либералы — проголосовали против.

То, что большинство немецких парламентариев отказались поменять заранее запланированный ход своей работы, вызвало широкий резонанс в Германии. После заседания только социал-демократы выступили в защиту решения продолжить заседание по графику.

Их партнеры были куда более самокритичными. Как заметила глава фракции партии Союз-90/»Зеленые» Бритта Хассельман , «мы все должны самокритично оценить сегодняшний день и позаботиться о том, чтобы такого больше не происходило». Схожим образом отреагировали и либералы.

«Парламент сегодня показал себя не с лучшей стороны. Эту критику мы должны отнести ко всем нам», — заявила и член фракции партии СвДП, глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Голоса оппозиции были куда жестче. «Сегодня был самый недостойный момент в бундестаге, который я вообще видел», — написал в сети Twitter эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген. Как раз Фридрих Мерц, председатель партии ХДС, безуспешно призывал коллег в парламенте проголосовать за изменение повестки дня.