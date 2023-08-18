Будут определены правила оснащения автотранспортных средств платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде.

Как сообщает АПА, это отражено в поправке к закону «Об автомобильном транспорте», утвержденной указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики нормативные правовые акты о правилах оснащения автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде.