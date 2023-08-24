Полицейских и росгвардейцев Ростова-на-Дону срочно вызвали на службу после падения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области, сообщает 161.ru.

«По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие. <…> Вызывают из отпусков», — рассказал собеседник издания в силовых структурах.

Ровно два месяца назад, 23 июня, Пригожин попытался устроить мятеж, обвинив Минобороны в ударе по лагерям ЧВК «Вагнер», и занял Ростов-на-Дону, а затем объявил марш на Москву. 23 августа его самолет разбился в Тверской области при неизвестных обстоятельствах. По неофициальным данным, Пригожин погиб.

Также сотрудники МВД и ФСБ были подняты по тревоге в Белгородской области, пишет «Белгород сегодня». Силовики будут находиться в местах несения службы до особого распоряжения.

Также стало известно о срочном возвращении президента России Владимира Путина из Курска, c празднования 80-летия победы в Курской битве, в Москву.

На случай смерти Пригожина в ЧВК «Вагнер» разработан план действий, который запускается незамедлительно, утверждает прокремлевский канал Readovka. Механизм вводится автоматически, в чем он состоит — неизвестно. Источник паблика сообщает, что в любом случае всех ждут «очень плохие новости».

«Будут мстить», — сказал «Можем объяснить» один из бывших наемников. По его словам, «на случай гибели Пригожина есть механизм полной мобилизации — вне зависимости от того, по чьей вине это случилось». (moscowtimes.ru)