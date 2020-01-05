Будут ли переименованы станции бакинского метро?

Руководство ЗАО «Бакинский метрополитен» не обращалось в Терминологическую комиссию при Кабинете министров по поводу переименования какой-либо станции метро.

Об этом в ответ на запрос Modern.az заявил главный инженер ЗАО Алихан Османов.

По его словам, «Бакинский метрополитен» также ничего не сообщал по этому вопросу СМИ.

«Присвоение названий станций метро или их переименование не входит в полномочия руководства метрополитена», — сказал А.Османов.

Ранее появились сообщения о том, что ЗАО «Бакинский метрополитен» обратилось в Кабинет министров по поводу переименования станций «Улдуз» и «Халглар Достлугу».