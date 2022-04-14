В Баку вот уже несколько дней находится самый популярный блогер России — азербайджанец Гусейн Гасанов, сообщает #.

Миллионер во всех смыслах — аудитория блогера в соцсети Instagram превысила 20 миллионов — будоражит фанатов сообщениями о предстоящей встрече в своих инстаграм-историях, которая, по его словам, состоится 16 апреля.

Место и время блогер пока не раскрывает: «Держись Баку! Самая масштабная встреча в субботу! Это будет самая масштабная встреча в истории, хочу вас всех увидеть», — написал Гасанов у себя в Instagram.

Блогер вспоминает фан-встречу в Баку 2018 года, которая побила все рекорды и которой могут позавидовать самые топовые звезды эстрады, не видевшие подобного аншлага на своих концертах! В ТЦ 28 Mall людей пришло такое количество, что места не было даже яблоку упасть! Охране пришлось перекрыть все входы в торговый центр, а самого Гусейна выносили на руках.

Но, как признался блогер, он не прочь повторить эту историю снова: «Надеюсь, мы повторим 2018 год», — написал он в инстаграм-истории.

Находясь в Баку, Гусейн Гасанов делится с подписчиками самыми интересными моментами своего пребывания на Родине. Показал дом, в котором жил, когда ему было 7 лет, похвастался квартирой в Sea Breeze, отметив, что купил ее в 27 лет, посетил современную жемчужину азербайджанской архитектуры — Центр Гейдара Алиева.

Также в Баку Гусейн Гасанов совершил конную прогулку с Лейлой Алиевой, и поделился с подписчиками этими фото- и видеокадрами.