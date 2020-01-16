БТА выделил бесплатные парковочные места

Учитывая многочисленные обращения граждан, на улицах и проспектах Баку устанавливаются информационные таблички о бесплатных парковочных местах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В БТА отметили, что до определения Кабмином цен на уличных парковках столицы, парковка бесплатна не только на территории, где установлены эти таблички, но и на других территориях, где стоянка и парковка не запрещены.

«Еще раз просим водителей соблюдать требования закона «О дорожном движении», не препятствовать другим участникам движения, нарушая правила парковки», — говорится в сообщении БТА.

| 2020-01-16T13:18:50+00:00 16 января 2020, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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