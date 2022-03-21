Певица Бритни Спирс возвращается на сцену, передает издание The Sun.

Представители Спирс вышли на связь с сонграйтером Клодом Келли, который раньше сотрудничал с Кристиной Агилерой, Майли Сайрус, Келли Кларксон. В 2008 году он продюсировал хиты Womanizer, Circus и If You Seek Amy.

«Пока еще рано о чем-то говорить, Бритни не хочет выпустить альбом прямо сейчас, но ее команда ждет новой музыки. С некоторыми ее прошлыми коллегами связались, спросили, хотят ли они снова поработать с Бритни, и все очень в этом заинтересованы», — сказал анонимный источник в музыкальной индустрии.

В последний раз новую музыку Спирс выпускала шесть лет назад. В 2021 году она избавилась от опеки отца, под которой находилась последние 13 лет.