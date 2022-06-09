Певица Бритни Спирс выйдет замуж за своего бойфренда Сэма Асгари 9 июня, сообщает TMZ.

По данным издания, свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари состоится сегодня, 9 июня. Сообщается, что церемония бракосочетания будет скромной, на нее приглашены около сотни гостей, в числе которых близкие друзья и родственники невесты и жениха. Отца певицы Джеймса Спирса, под опекой которого Бритни находилась в 2008-2021 г., а также матери Линн Бриджес и младшей сестры Джейми Линн, ранее обвиненных ею во лжи и спекуляции на ее имени, среди приглашенных нет. Ожидается, что разделить праздник с певицей придет ее брат Брайан.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021-го Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц сообщила о выкидыше.

Брак с Сэмом Асгари станет для Бритни Спирс третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У бывших супругов есть двое сыновей: 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс. (gazeta.ru)