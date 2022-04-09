Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину, в настоящее время проходит его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины», — написал Сибига в соцсети в субботу.

Днем ранее Джонсон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции сообщил, что Великобритания направит Украине вооружения общей стоимостью GBP100 млн, в том числе ПЗРК Starstreak и 800 противотанковых ракет (www.swissinfo.ch/rus)