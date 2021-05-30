Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его новая супруга Кэрри Саймондс показали фотографию со своей тайной свадьбы в Вестминстерском соборе, сообщает Sky News.

На снимке пара запечатлена в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит после самой церемонии.

Представитель канцелярии британского премьера подтвердил, что Джонсон и Саймондс действительно поженились 29 мая на закрытой церемонии.

«Пара отпразднует свою свадьбу с семьей и друзьями следующим летом», — рассказали на Даунинг-стрит. (sports.ru)