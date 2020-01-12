Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы рейса 752 [«Международных авиалиний Украины»]. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», — сообщил посол.(ТАСС)