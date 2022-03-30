Депутаты британского парламента призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объяснить, каким образом российский бизнесмен Евгений Лебедев получил титул барона Хэмптонского и Сибирского. Соответствующее обращение было одобрено парламентариями на голосовании, передает ТАСС.

Сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений Лебедев, ранее получивший от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, принес присягу на верность Палате лордов британского парламента и официально стал ее пожизненным членом.

Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем газет The Evening Standard и The Independent. Он организовал ряд благотворительных акций, благодаря которым удалось собрать более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.