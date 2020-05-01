Британский эксперт предположила, что дети не являются переносчиками коронавируса

Дети, судя по всему, не являются переносчиками коронавируса нового типа. Такое мнение выразила консультант по всемирному здравоохранению правительственной медицинской службы Public Health England (PHE) Эбере Окереке, слова которой приводит в пятницу газета The Daily Telegraph.

«Не похоже, что дети являются переносчиками вируса. Свидетельства указывают на то, что дети, особенно маленького возраста, менее всего затронуты этой проблемой. У них меньше вероятность получить серьезную инфекцию и, с точки зрения контроля за общественным здоровьем, меньше вероятность быть переносчиками», — сказала эксперт.

Издание в связи с этим упоминает, что ранее на этой неделе швейцарские власти заявили, что дети младше 10 лет могут обнимать своих дедушек и бабушек, так как они не представляют угрозы для пожилых родственников. Вместе с тем в статье приводится информация о результатах проведенного в Германии исследования. В нем говорится о том, что хотя симптомы коронавирусной инфекции у детей не столь выражены, как у взрослых, концентрация вируса в их организме столь же велика, как и у взрослых. На практике это может означать, что они могут быть столь же заразны.

Все эти аспекты должны быть приняты в расчет при принятии властями разных стран решений о том, возобновлять или нет школьные занятия, прерванные на время карантина. В Швейцарии планируется открыть школы 11 мая, однако британское правительство пока не называло даже примерной даты, когда школьники смогут вернуться за парты.(ТАСС)