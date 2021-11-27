Трое жителей Великобритании подали в суд на премьер-министра страны Бориса Джонсона. По их словам, он нарушил обязательства по принятию «эффективных мер для преодоления климатического кризиса», сообщает The Guardian.

По информации издания, британские экоактивисты Адетола Онамаде, Джерри Амоквандо и Марина Трикс, при поддержке благотворительной организации Plan B Earth подали коллективный иск в Высокий суд Лондона, в котором говорится, что государство нарушает их права в соответствии с Законом о правах человека на жизнь и семейное благополучие. Они утверждают, что Джонсон игнорирует экологическую катастрофу на планете, а также дискриминирует молодое поколение всей страны и, в частности, Лондона, которое в будущем ощутит на себе основные последствия климатических изменений.

При этом адвокат Бориса Джонсона Ричард Хани отметил, что суд не должен принимать к рассмотрению этот иск.

«Закон о правах человека не придает юридической силы положениям Парижского соглашения, поэтому суд не имеет полномочий рассматривать, нарушает ли его Великобритания», — подчеркнул адвокат. (ТАСС)