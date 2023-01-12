Перестановки в высших рядах руководства российской армии показывают, что Кремль осознает провальное положение военной компании в Украине, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании.

В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз сменил командующего объединенной группировкой войск в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного на эту должность всего три месяца назад, руководить действиями армии начал лично начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России», — говорится в сообщении британской разведки.

Суровикина при этом понизили до заместителя командующего группировкой.

Перестановки вызовут крайнее недовольство в рядах ультранационалистов и «военкоров», которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, отмечает британская разведка. В то же время пониженный Суровикин пользовался их широкой поддержкой и теперь его авторитет почти наверняка значительно сократится, говорится в сообщении.

55-летний Суровикин принял руководство группировкой в Украине в начале октября, спустя месяц после серии крупных поражений в результате которых армия оставила всю Харьковскую область. Череда неудач продолжилась и после его назначения: именно при Суровикине Россия отступила из Херсона.

Несмотря на это в декабре 2022 года президент Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени.

Герасимов — уже четвертый командующим группировкой с начала войны. В апреле руководство военными действиями было поручено генералу Александру Дворникову, сообщали источники Би-би-си. После него российскую группировку войск в Украине возглавил замминистра обороны Геннадий Жидко, писали расследователи Conflict Intelligence Team со ссылкой на свои источники. (moscowtimes.ru)