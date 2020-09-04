Британию атаковали гигантские агрессивные «пьяные» осы

Глава одной из британских компаний по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал англичанам быть внимательными на улицах и остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников. По его словам, сейчас наступает их пик активности, так как матки заканчивают откладывать яйца, а это значит, что многие осы покидают ульи.