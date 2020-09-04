Британию атаковали гигантские агрессивные «пьяные» осы

Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны, пишет Daily Star.
Издание отмечает, что насекомые способны нападать на людей без причины.
По словам экспертов, их появление связано с очень теплым летним сезоном. Ос привлек не только климат, но и обилие пищи — забродивших фруктов.
Эксперт предупредил, что укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. Он также посоветовал при встрече с насекомым не размахивать руками, так как тем самым человек с большей вероятностью станет объектом агрессии.