Великобритания заключила со Швецией и Финляндией новые соглашения в сфере безопасности. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами», — указывается в тексте. Отмечается, что эти документы позволят «повысить уровень безопасности в Европе» и что Великобритания сможет увеличить свое военное присутствие в обоих государствах путем размещения боевой техники и личного состава, а также более тесно работать совместно в области разработки новых технологий и сбора разведывательной информации.

Также говорится о том, что указанные договоренности усилят сотрудничество Великобритании, Швеции и Финляндии в противодействии «традиционным угрозам, которые стоят перед тремя странами», и в противостоянии «новым геополитическим вызовам, таким как гибридные и киберугрозы».

О заключении договоренностей было объявлено во время визита Джонсона в Стокгольм, где он в среду провел встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В программе главы британского правительства на 11 мая также значится поездка в Финляндию, где он подпишет аналогичное соглашение. По мнению британских политических комментаторов, тем самым он намерен продемонстрировать поддержку Соединенного Королевства в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО.