Великобритания рассмотрит обращение Украины стать гарантом ее безопасности, но отказывается принимать на себя обязательства, взятые на себя в этом вопросе членами НАТО в рамках альянса.

Об этом заявил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопросы об Украине в программе «Today» на «BBC Radio 4».

Он осторожно ответил на вопросы о перспективах того, что Великобритания выступит в качестве независимого гаранта безопасности Украины, если Украина объявит себя нейтральной в рамках мирного соглашения с Москвой.

«Это будет зависеть от конкретной темы обсуждения. Совершенно ясно, что мы не будем втягивать Россию в прямое военное противостояние. Украина не является членом НАТО. Мы рассмотрим все, что нужно президенту Зеленскому. Но мы не намерены в одностороннем порядке повторять обязательства, распространяемые на членов НАТО».