Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредил Францию, что у той есть всего 48 часов, чтобы отказаться от претензий по рыбной ловле в британских водах. Если этого не произойдет, то последуют «серьезные меры» в отношении Парижа. Об этом сообщает The Guardian.

В свою очередь, во Франции заявили, что запретят британским рыболовным судам заходить в некоторые французские порты и ужесточат таможенный контроль грузовиков, въезжающих в страну из Британии, если французским судам не будет выдано больше лицензий для рыбной ловли в водах Великобритании.

The Guardian сообщает, что Великобритания уже выдала более 1700 лицензий судам Евросоюза, что составляет 98% от всех заявок. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон занимается «необоснованными угрозами», так как ему необходимо заработать политические очки перед выборами за пост президента.

«Французы поступили несправедливо. Это не входит в условия торговой сделки. И если кто-то в сделке ведет себя несправедливо, то к ним могут быть применены санкции», — отметил Трасс.

По словам британского политика, Франция должна перестать угрожать британским рыболовным судам. Если же угрозы сохранятся, то «через 48 часов он предпримет серьезные меры».(Газета.Ru)