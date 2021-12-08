Житель Англии потратил £250 тысяч ($330 тыс.) на строительство самого большого в стране макета железной дороги, сообщает LADBible.

Cайман Джордж начал создавать модель железной дороги восемь лет назад, и в течение полугода он не рассказывал о своем новом хобби девушке Мари, боясь показаться ей странным.

«Когда я встретил Мари, я убедил ее, что я торговец вином. Это звучало сексуальнее, чем сказать, что я строю макет железной дороги», — вспоминает мужчина.

Но в итоге макет понравился не только девушке Cаймана, но и всем его друзьям. Работа Джорджа, по мнению людей, получилась действительно впечатляющей. Для реализации проекта мужчине даже пришлось продать свою долю в собственной компании, однако он об этом не пожалел.

«Все началось в 12 лет, когда я проводил много времени, наблюдая за проезжающими мимо поездами», — рассказал 53-летний британец.

Чтобы 60-метровый макет выглядел максимально реалистично, Джордж собрал около 500 фотографий с реального участка, чтобы воссоздать каждый куст и участки травы. Сайману даже удалось найти кадр, на котором он был подростком, наблюдавшими за поездами.