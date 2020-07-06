Бриллиант Дадашева заступилась за сына: Я горжусь тем, что Джахад не из тех, кто бьет лежачего!

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева отреагировала на скандал, который разгорается в соцсетях и Интернет форумах вокруг ее сына Джахада Гаджиева.

Как сообщает #, звезда азербайджанской эстрады написала в своем Instagram аккаунте:

«Слова Джахада были искажены некоторыми людьми, и далее неверно интерпретированы в соцсетях. Мне сложно понять подобные действия. Я горжусь тем, что мой сын не из тех, кто бьет лежачего!».

Отметим, что сын народной артистки попал в скандальную хронику после того, как некоторые пользователи соцсетей усмотрели в опубликованном им статусе нотки иронии и посчитали, что таким образом Джахад Гаджиев заступился за нарушителей карантинного режима, отловленных накануне сотрудниками полиции в отеле Fairmont Baku.

ЧП в одном из фешенебельных пятизвездочных отелей Баку вызвало большой резонанс в обществе и активно обсуждалось как в СМИ, так и на просторах Интернета.

Сын Бриллиант Дадашевой также отреагировал на происшедшее. Вчера на своей странице в Facebook он написал:

«Стукачи, вы просто обиделись, что вас в Fairmont не пригласили», — цитирует статус Джахада агенство 1news.az

Статус вызвал шквал критики, а его автор в комментариях списал все на шутку, которая и настроила против него пользователей соцсети.

В настоящий момент страница Джахада Гаджиева ограничена для посещения в открытом доступе. Видеть контент и комментировать его могут только друзья пользователя.

Бриллиант Дадашева в своем обращении к поклонникам также отметила, что пандемия стала причиной стресса у многих людей, подчеркнув, что в такой ситуации интеллектуально развитые люди, обладающие хорошим чувством юмора, пытаются шутить, чем приносят много пользы, смягчая напряженную обстановку.

Она также напомнила, что ее сын Джахад занимался благотворительной деятельностью, подготавливая абитуриентов из малообеспеченных семей к поступлению в ВУЗы. Народная артистка считает, что данный проект и, в целом, миссия добра ее сына вызывает зависть у определенных людей, которые и попытались дискредитировать его в глазах общественности.

«В нашей стране есть закон. И с людьми, поступившими так с моим сыном, будет говорить адвокат. И, разумеется, в суде», — заявила певица.

Статус народной артистки Азербайджана моментально поддержали многочисленные поклонники ее творчества. Многие комментаторы высказались в поддержку Джахада, попросив артистку не придавать большого значения происшедшему:

«Пусть бережет Бог вас и вашу семью от злопыхателей и негативных людей», — написала одна из подписчиков певицы.