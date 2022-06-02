Состоялся долгожданный концерт народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой «Ürəklə sizinlə» (Всем сердцем с вами), сообщает #.

Бриллиант азербайджанской эстрады планировала этот концерт еще до пандемии, однако из-за коронавирусных ограничений выступление переносилось несколько раз.

И вот певица наконец-то предстала перед публикой — как всегда, элегентная и сногшибательная. Как и подобает супер-звезде, Бриллиант Дадашева была облачена в потрясающее дизайнерское платье изумрудного цвета.

В зале не было ни одного свободного места — многие зрители признались, что специально приехали в Баку на концерт любимой звезды из других городов и регионов Азербайджана.

До концерта Бриллиант Дадашева пообщалась с журналистами, сообщив о том, что она неслучайно выбрала дату первого июня:

«Концерт несколько раз переносился, но изначально мы так и планировали его — на Международный день защиты детей. Дети и молодежь — не просто наше будущее. Они — основная часть нашей жизни. Очень рада, что именно в этот день смогу представить зрителю новые дарования. Важно, что именно благодаря нашей концертной программе я могу открыть им путь к творчеству, дать правильное направление, отточить их мастерство, раскрыть способности и помочь найти поклонников»- сказала артистка представителям СМИ.

Сдержав слово, Бриллиает ханум весь вечер провела на сцене с молодыми вокалистами, участниками ее команды на вокальном проекте «Səs Azərbaycan» (The Voice /Голос Азербайджана).

Певица призналась, что будучи наставницей данного проекта, ей пришлось испытать большие переживания из-за того, что по правилам шоу до финала она вынуждена была поочередно отстранять участников своей команды.

«Именно тогда я дала себе слово посвятить весь 2022 год участникам своей команды. Вместе мы принимали участие во многих телевизионных программах, проектах, и концертный репертуар я также готовила вместе с ними», — сообщила артистка.

На концерте прозвучали самые любимые хиты из репертуара Бриллиант Дадашевой. Певице подарили очень много цветов и подарков, были в зале даже фанаты из других стран, к примеру, из России и Молдовы.

Вечер завершился также грандиозно, как и начался — под бурные овации зала народная артиска поблагодарила каждого пришедшего, признавшись в безграничной любви к своим поклонникам.